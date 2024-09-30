Губернатор Камчатки: Наша святая обязанность — передать память о героической обороне Петропавловского порта подрастающему поколению

Правительство Камчатского края совместно с Центральным домом Российской армии имени М.В. Фрунзе провели торжественное собрание и литературно-музыкальную встречу «Забытые победы. Забытые герои», посвящённую 170-летию обороны Петропавловского порта, передаёт ИА«Камчатка» со ссылкой на правительство региона.

В мероприятии приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Владимир Солодов, краеведы Сергей Вахрин и Наталья Киселева, потомки героев Петропавловской обороны и другие почётные гости.

Владимир Солодов подчеркнул, что главная задача — передать память о героической обороне Петропавловского порта подрастающему поколению и рассказать о событиях тем дней жителям всех регионов России.

«Героическая оборона Петропавловска порта — одна из важнейших страниц в истории Камчатского края и Дальнего Востока. В 1854 году маленький порт на берегу Авачинской бухты показал стойкость защитников Отечества, не позволив врагу закрепиться и прервать транспортное сообщение между Камчаткой и Аляской. Эти события и их герои не забыты, но нам предстоит большая работа по передаче памяти молодёжи и распространению знаний о них по всей стране. Благодарю потомков героев за сохранение и передачу правды о тех днях, а также краеведов за изучение и рассказы о событиях», — сказал Владимир Солодов.

Ирина Яровая отметила, что губернатор Завойко объединил народ для обороны Петропавловска, став важной точкой в истории страны.

Алексей Чекунков отметил, что история Дальнего Востока и Арктики богата памятными событиями, которые будут отражены в новом музее в Петропавловске-Камчатском. Музей объединит краеведческий и художественный компоненты и усилит воинскую славу прошлого и настоящего.

«При реновации дальневосточных городов будет создано 5 новых музеев стоимостью 21 миллиард рублей в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ и Магадане, а также реконструировано 6 музеев. Это не просто строительство новых зданий, а работа с музейным сообществом, которая позволит сохранить память о подвигах и сражениях Дальнего Востока», — сказал Алексей Чекунков.

Владимир Солодов вручил памятные медали почётным гостям, краеведы рассказали о героической истории Петропавловска-Камчатского и представили выставку с интерактивными экспонатами.

Сергей Вахрин отметил важность события для нас сегодня, ведь это был коллективный запад, с которым мы сражаемся сегодня.

справочно: Оборона Петропавловского порта от англо-французской эскадры — одна из самых ярких страниц истории края, послужившая основанием для присвоения звания «Город воинской славы». Кульминацией стала битва на Никольской сопке 24 августа (5 сентября по новому стилю), закончившаяся поражением англо-французов.