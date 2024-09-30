«По поручению Председателя ГД мы на постоянной основе инициируем рассмотрение и обсуждаем с регионами вопросы организации детского отдыха на Президиуме Совета Законодателей, осуществляем мониторинг и развитие законодательства в части отдыха детей», — подчеркнула Ирина Яровая.

«Оздоровление, воспитание и социализация - главные задачи детских лагерей. Это такой же важный социальный институт, как школа и детский сад. Крайне важно, чтобы во время каникул дети находились в безопасной, доброжелательной и познавательной среде», — сказала парламентарий.

«Символично, что законопроект, направленный на воспитание детей в период каникул, мы вносим в День воспитателя, появление которого было инициировано мною по просьбе камчатских воспитателей в 2015 году. Согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана. При этом, в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкуры с опорой на отечественные традиции и ценности», — сказала Ирина Яровая.

«Это позволит вожатым, имеющим разный опыт работы и уровень компетенций, работать на основании одинакового качественного и проработанного продукта, обеспечит гарантию качества в организации мероприятий с детьми и формат содержательного взаимодействия», — добавила вице-спикер ГД.

По словам автора законопроекта, разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет Министерство просвещения.

«Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации», — добавила вице-спикер ГД.

«Единство образовательного пространства, заявленное как общая стратегия, предполагает безусловное использование именно такого подхода к организации работы с детьми в период летней оздоровительной кампании», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ирина Яровая подчеркнула, что законодательные новеллы в полной мере соотносятся с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года и поддержаны министерством просвещения, министерством юстиции, а также Комитетами ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по труду, социальной политике и делам ветеранов и контролю на совместном заседании.

Профильный вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил Ирину Яровую за работу над данным законопроектом: «Я хотел бы отдельно поблагодарить Вас, Ирина Анатольевна, за неравнодушие и тщательно проработанный законопроект. Я очень сильно порадовался тому, что в законопроекте все отлично продумано: все структурировано, с календарными планами, с описанием конкретных мероприятий, с учетом смен и различных возрастных групп», — сказал он на совместном заседании трех комитетов Государственной Думы.