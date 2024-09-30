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  4. Новая взлётно-посадочная полоса начала принимать первые воздушные суда в Усть-Камчатске

Новая взлётно-посадочная полоса начала принимать первые воздушные суда в Усть-Камчатске

15:16
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Новая взлётно-посадочная полоса начала принимать первые воздушные суда в Усть-Камчатске

На Камчатке новая бетонная взлётно-посадочная полоса в посёлке Усть-Камчатск начала принимать воздушные суда. Также с помощью новой аэропортовой инфраструктуры ведётся дозаправка судов, выполняющих рейсы в село Никольское Алеутского округа.

«В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы", утверждённой постановлением правительства Российской Федерации, с третьего квартала 2021 года организованы работы по реконструкции аэропорта Усть-Камчатск. В результате проведённых конкурсных процедур, генеральным подрядчиком по выполнению реконструкции аэропорта определён ООО "Устой-М", государственным заказчиком выступила "Ространсмодернизация". В ходе проведения работ реконструировали взлётно-посадочную полосу, перрон, рулёжные дорожки, выполнено строительство здания для размещения спецтранспорта, установили периметровые ограждения и патрульную дорогу. Протяжённость полосы составила 1,5 километра», - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Напомним, в ходе одного из прямых эфиров губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил в срочном порядке открыть взлётно-посадочную полосу для воздушных судов в Усть-Камчатске. С 13 сентября полоса была запущена.

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