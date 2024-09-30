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  4. Физическая активность: Ключ к здоровому самочувствию

Физическая активность: Ключ к здоровому самочувствию

16:05
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Физическая активность: Ключ к здоровому самочувствию

В Камчатском центре общественного здоровья выделили ряд состояний, при которых занятия физической культурой особенно важны:

- Нарушения координации, включая потерю равновесия при движении;- Различные заболевания суставов;
- Грыжи любого отдела позвоночника;
- Нарушения в работе пищеварительной системы;
- Нестабильное артериальное давление;
- Неуточненный болевой синдром, в том числе после перенесенных травм.

Кроме того, физическая активность необходима для повышения работоспособности, выносливости, а также при быстрой утомляемости и различных депрессивных состояниях, сопровождающихся потерей интереса к жизни.

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