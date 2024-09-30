Ирина Яровая: живая связь времён определяет успех России во все времена

«Живая связь времён - именно это предопределяет успех России во все времена», - сказала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на литературно-музыкальной встрече

«Забытые победы. Забытые герои», посвященной 170-летию Петропавловской обороны (1854 г.), которая состоялась 29 сентября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе в Москве. В ходе мероприятия губернатор Камчатского края вручил вице-спикеру ГД памятную медаль.

«Для того, чтобы понимать события настоящего, очень важно помнить и знать, в какой логике развивалось наше Отечество, что предопределяло судьбу, успех и благополучие, как прирастала землями наша великая страна», - считает вице-спикер ГД.

«Губернатор Завойко, собирая народ для обороны Петропавловска, объединил всех для того, чтобы малыми силами, но величием духа и несломленной волей к победе защитить Петропавловск. И это стало важной точкой в истории нашей страны на все времена», - сказала парламентарий.

«Сегодня Петропавловск-Камчатский — это уже другой город. Это город, который является мощью и славой Великой России. Это форпост нашей страны, который является гаванью атомных подводных лодок. И сегодня наши славные ребята, в том числе ценой своих жизней, подтверждают эту великую силу, великую правду в том, что никогда Россия никому не приходила с насилием и агрессией, но и никогда не отдаст и пяди своей земли», - подчеркнула зампред ГД.

«Низкий поклон всем тем, кто сегодня защищает нашу Родину», - заключила Ирина Яровая.