Губернатор Солодов вручил ключи от новых автомобилей камчатским бойцам сводного полка ТОФ

Три автомобиля УАЗ «Буханка» передали военнослужащим сводного полка ТОФ, где проходят службу камчатские бойцы. Ключи от новых машин им вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который побывал с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике.

«Мне важно уделять внимание всем подразделениям, в которых проходят службу бойцы Камчатского края. В составе сводного полка ТОФ, выполняя задачи, поставленные командованием, служат камчатские морпехи. В рамках рабочей командировки в Донецкую Народную Республику передал им три автомобиля “буханка”, которые будет использовать медсанчасть для оказания помощи военнослужащим. Также передали аптечки с препаратами, которые необходимы сейчас — при подготовке к зимнему сезону. Продолжим и дальше помогать в обеспечении бойцов необходимым оборудованием», — сказал Владимир Солодов.

Правительство Камчатского края реагирует как на индивидуальные обращения военнослужащих, так и на общие — те, что поступают от лица командования. Идёт работа по приобретению необходимого оборудования, распределением которого, с учётом имеющихся задач, затем занимается командование. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Владимир Солодов подчеркнул, что командиры сводного полка ТОФ отмечают высокий уровень профессионализма и готовность к выполнению задач камчатских военнослужащих.

Заместитель командира 4-го мотостелкового батальона по военно-политической работе с позывным «Диктор» сообщил, что сводный полк ТОФ выполняет задачи в зоне специальной военной операции с апреля текущего года. Все работают сплочённо — одной дружной командой.

«Автомобили нам доставили прямиком из Москвы, с завода. Они укомплектованы медицинским оборудованием, индивидуальными аптечками. Надеюсь, они будут служить нам верой и правдой. Хочу поблагодарить правительство Камчатского края за данную гуманитарную помощь. Наш Тихоокеанский флот — самый молодой, он сформирован в 1935 году. Флот — это сила, Россия — мощь, победа будет за нами, враг будет разбит!» — сказал «Диктор».

Напомним, правительство Камчатского края на регулярной основе оказывает помощь камчатским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.



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