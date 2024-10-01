Три школы и шесть детских садов построили в Камчатском крае с 2020 года

В Камчатском крае с 2020 года построили три школы более чем на 1000 мест, а также шесть детских садов на 1150 мест. Строительство и капитальные ремонты учреждений образования — одно из ключевых направлений «Народной программы», которая реализуется по поручению губернатора региона Владимира Солодова.

Кроме того, в рамках реализации программы за последние четыре года на Камчатке отремонтировали 19 фасадов учреждений образования, а также 11 столовых и пищеблоков, 18 спортзалов и спортплощадок. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«За последние четыре года было построено шесть новых детских садов. Самые последние из них — в микрорайоне Рыбачий города Вилючинск и в Петропавловске-Камчатском. Тем самым за 2024 год мы смогли ликвидировать очередь в детские сады. Это означает, что у каждой мамы, у каждого папы, ребёнок которых достиг полутора лет или трёх лет, есть возможность вернуться обратно к работе, а за ребенком присмотрят наши воспитатели и нянечки. Помимо этого, у нас построена школа в селе Кавалерском, достраивается новый корпус школы № 40 в краевой столицы и ожидаем запуск нового корпуса школы № 1 в городе Елизово», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

За последние четыре года большое внимание уделялось развитию дошкольного образования, которым на сегодня охвачено более 32 тысяч камчатских детей. Всего в регионе работает около 250 организаций дополнительного образования.

«В сфере дополнительного образования мы двигаемся по пути интенсивного увеличения мест по тематике технического и инженерного творчества. У нас открылся краевой Кванториум. Ребята там получают образование по таким современным направлениям, как робототехника, конструирование, программирование. По итогам обучения они показывают себя неплохо на всероссийских соревнованиях. Также у нас в регионе уделяется внимание образованию в сфере информационных технологий. Один IT-куб обучает детей в краевой столице и буквально две недели назад открылся филиал IT-куба в Елизове», — добавила зампред.

Напомним, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в 2020 году разработана и принята «Народная программа». Данный документ объединил в себе реальные потребности и почти 50 тысяч предложений жителей, которые стали основой работы главы региона и краевого правительства, проводимой за последние четыре года.

Ключевыми приоритетами, которые обозначили жители и которые вошли в программу, стали вопросы совершенствования системы здравоохранения и транспортной инфраструктуры, обновления камчатских городов и развития спорта, образования, рыбного хозяйства, туризма и многое другое.