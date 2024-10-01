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  4. Болезнь Альцгеймера - что это, причины и симптомы

Болезнь Альцгеймера - что это, причины и симптомы

12:50
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Болезнь Альцгеймера - что это, причины и симптомы

Болезнь Альцгеймера – это одна из форм прогрессирующей деменции, которая приводит к постепенной утрате когнитивных функций у людей старшего возраста (обычно после 60–65 лет).

Люди, страдающие от сенильной деменции, испытывают проблемы с памятью, вниманием, речью, ориентацией в пространстве и мышлением. В результате они нуждаются в постоянном медицинском уходе или помощи близких.
К сожалению, на данный момент не существует методов лечения болезни Альцгеймера, которые могли бы полностью вылечить или замедлить её прогрессирование. Терапия направлена на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов.

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