Болезнь Альцгеймера - что это, причины и симптомы

Болезнь Альцгеймера – это одна из форм прогрессирующей деменции, которая приводит к постепенной утрате когнитивных функций у людей старшего возраста (обычно после 60–65 лет).

Люди, страдающие от сенильной деменции, испытывают проблемы с памятью, вниманием, речью, ориентацией в пространстве и мышлением. В результате они нуждаются в постоянном медицинском уходе или помощи близких.

К сожалению, на данный момент не существует методов лечения болезни Альцгеймера, которые могли бы полностью вылечить или замедлить её прогрессирование. Терапия направлена на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов.