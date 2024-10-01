В этом году Камчатка отмечает 170 лет со дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры — Ирина Яровая

В Государственной Думе будет организовано размещение выставки о героических событиях обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры, а также в главной торговой галерее Москвы, заверила вице-спикер ГД

«В этом году Камчатка отмечает 170 лет со дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры. Небольшой военный гарнизон взял верх над врагом, превосходившим его в военной силе в несколько раз. Мужество и героизм наших воинов не имеют срока давности. Любовь к родному Отечеству во все времена была главной движущей силой в борьбе с захватчиками», — сказала Ирина Яровая.

«Губернатором Камчатки Владимиром Викторовичем Солодовым проведена очень большая и очень важная работа по организации памятных мероприятий и сохранению памяти об этом историческом и судьбоносном для Камчатки и нашей страны событии. По поручению Владимира Викторовича создана яркая экспозиция, которая является прекрасной и познавательной иллюстрацией событий, о которых важно помнить и знать всем.

Губернатором и правительством края организовано взаимодействие историков, краеведов, приглашены потомки участников обороны Петропавловска-Камчатского. Организованы и проведены памятные мероприятия в Москве», — подчеркнула Ирина Яровая.

«В поддержку этой большой и важной работы мною инициировано проведение выставки в стенах Государственной Думы, а также достигнута договорённость с руководством ГУМа о размещении экспозиции в галереях на Красной площади, для того, чтобы как можно больше жителей нашей страны, гостей из других стран узнали об этой героической странице истории Камчатки и всей нашей страны», - добавила парламентарий.

«Мы работаем в интересах Камчатки и наших земляков как одна команда, поэтому всегда взаимодействуем и находим новые решения и возможности для продвижения нашего родного края» , - сказала вице-спикер ГД.

Выставка рассказывает об истории Камчатского края, фактах и деталях обороны. Глубже погрузиться в историю позволит уникальный макет фрегата «Аврора» - именно в его честь в дальнейшем был назван знаменитый крейсер Балтийского флота.