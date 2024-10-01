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  4. Ирина Яровая поздравила камчатских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Ирина Яровая поздравила камчатских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

16:35
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Ирина Яровая поздравила камчатских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Поздравляю весь личный состав и ветеранов с Днем сухопутных войск Российской Федерации!

Все Победы нашей Армии имеют надежную опору в лице сухопутных войск . Высочайший профессионализм, доблесть и отвага, бесстрашие и героизм - такова сама суть сухопутных войск.

И сегодня, в свете новых вызовов и угроз, Вы решаете сложнейшие задачи в схватке с современным нацизмом, защищая нашу родную землю. Ваша мощь и выучка прокладывают дорогу мира и добра.

Слова благодарности и низкий поклон всем вам - тем, кто защищает нашу Родину, стоит на прямой линии огня и успешно решает поставленные задачи. Мы верим в вас, верим в Россию и нашу Победу!

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы РФ
Ирина Яровая

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