В Камчатском крае специалисты организовали мероприятие, посвящённое здоровью, для сотрудников библиотеки

День здоровья для библиотекарей состоялся в краевой детской библиотеке, рассказали ИА «Камчатка» в региональном центре общественного здоровья. В рамках мероприятия врачи рассказали о том, как компенсировать последствия сидячей работы, как сохранить здоровье сердца, избежать хронических заболеваний и зачем нужно знать свои физиологические параметры. Также специалисты провели ряд исследований, помогли определить факторы риска хронических заболеваний, рассказали о способах укрепления здоровья и поделились полезной литературой.

«Это было очень приятное общение. В библиотеке работает много сотрудников, и видно, что они искренне заинтересованы в сохранении своего здоровья», — поделилась врач по медицинской профилактике ЦОЗМП Виктория Алексеева.

Специалист отметила, что подобные мероприятия повышают осведомлённость сотрудников о неинфекционных заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и болезни сердца, а также о причинах их возникновения. Кроме того, каждый человек может оценить свои риски, связанные с образом жизни.

Напомним, что проверить здоровье на наличие хронических заболеваний, злокачественных новообразований и выявить факторы риска их возникновения можно в ходе диспансеризации, которая проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства.