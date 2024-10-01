Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Физическая активность для людей старше 65 лет — советы специалистов

Физическая активность для людей старше 65 лет — советы специалистов

17:50
20
Физическая активность для людей старше 65 лет — советы специалистов

Лица, достигшие возраста 65 лет и старше, должны уделять не менее 150 минут в неделю умеренным физическим упражнениям или не менее 75 минут интенсивным аэробным нагрузкам, либо другим аналогичным видам активности. Продолжительность каждого занятия должна составлять не менее 10 минут.

Пожилым людям, имеющим проблемы с суставами, рекомендуется выполнять упражнения на равновесие, которые помогают предотвратить падения, не менее трех дней в неделю.
Силовые упражнения, направленные на основные группы мышц, следует выполнять не менее двух дней в неделю. Если состояние здоровья не позволяет выполнять рекомендуемые нагрузки, то следует подбирать упражнения, соответствующие возможностям и состоянию здоровья.
Врачи утверждают, что один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, изменив образ жизни. Даже умеренная физическая активность способна замедлить развитие одной из самых страшных болезней старения.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Почему для детей важна физическая активность — медики поясняют
Что выбрать: умеренную физическую активность или спорт?
Психологический комфорт в жизни дошколят — советы специалиста
Физическая активность: Ключ к здоровому самочувствию
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.