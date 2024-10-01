Физическая активность для людей старше 65 лет — советы специалистов

Лица, достигшие возраста 65 лет и старше, должны уделять не менее 150 минут в неделю умеренным физическим упражнениям или не менее 75 минут интенсивным аэробным нагрузкам, либо другим аналогичным видам активности. Продолжительность каждого занятия должна составлять не менее 10 минут.

Пожилым людям, имеющим проблемы с суставами, рекомендуется выполнять упражнения на равновесие, которые помогают предотвратить падения, не менее трех дней в неделю.

Силовые упражнения, направленные на основные группы мышц, следует выполнять не менее двух дней в неделю. Если состояние здоровья не позволяет выполнять рекомендуемые нагрузки, то следует подбирать упражнения, соответствующие возможностям и состоянию здоровья.

Врачи утверждают, что один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, изменив образ жизни. Даже умеренная физическая активность способна замедлить развитие одной из самых страшных болезней старения.