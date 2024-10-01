Степень готовности операционных блоков Камчатской краевой больницы составляет 90%

Операционный блок практически готов к работе, передаёт ИА Камчатка» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения. Здесь продолжается внутренняя отделка помещений. Залы операционного блока приведены в порядок, выполнена их очистка, готовность составляет 90%.

Здесь будет 9 операционных, включая 2 ангиографические. В помещениях устанавливаются светильники и навесное оборудование. Также продолжается монтаж тяжёлого оборудования: трёх рентгеновских аппаратов и двух компьютерных томографов.

«Проводится сборка больничной мебели и её расстановка в готовые помещения», — сообщил заместитель начальника Единой дирекции по строительству Камчатской краевой больницы Михаил Селютин.

Всё медицинское оборудование, а это около 700 наименований, включённых в контракт, полностью соответствует современным стандартам оснащения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи и было согласовано с Федеральной службой Росздравнадзора Российской Федерации.

Камчатская краевая больница — самый масштабный объект строительства в крае. Завершение первого этапа строительства запланировано на 31 декабря 2024 года.