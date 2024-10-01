Ходьба с палками – это настоящее спасение для пожилых людей

В последнее время всё больше пожилых людей можно увидеть с длинными палками в руках во время прогулок. На первый взгляд эти палки похожи на лыжные, но на самом деле это новый вид спорта – скандинавская ходьба.

В отличие от обычной ходьбы, ходьба с палками задействует все основные группы мышц благодаря особой технике постановки ног и движениям рук. Во время ходьбы спортсмен как бы выталкивает себя вперёд, ставя палку рядом с собой и отталкиваясь от неё. Это снижает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы. Одновременно с этим активно работают мышцы плечевого пояса.

Такие тренировки не только укрепляют опорно-двигательный аппарат, но и повышают общую выносливость организма, укрепляют иммунитет, положительно влияют на работу сердца и способствуют увеличению полезного объёма лёгких.

Однако, несмотря на кажущуюся лёгкость скандинавской ходьбы, недостаточно просто взять палки и пойти гулять. Чтобы освоить правильную технику и получить максимальную пользу от тренировок, лучше обратиться к профессиональным инструкторам, которые помогут на первых занятиях.