Подходит ли йога для пожилых? — Да, говорят медики!

В основе йоги лежат асаны — позы, которые необходимо удерживать в течение определенного времени, сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на центр медпрофилактики. Во время выполнения асан происходит нормализация дыхания, расслабление мышц и гармонизация эмоционального состояния. Все это положительно сказывается на работе внутренних органов, стабилизации суставов, а также помогает контролировать артериальное давление и нервную систему пожилых людей.

Йога представляет собой идеальный вид физической активности для тех, кто страдает заболеваниями сердца, так как кардиотренировки им противопоказаны. Статические нагрузки, которые являются основой йоги, эффективно облегчают боли в позвоночнике и суставах.



Многие пожилые люди опасаются, что упражнения йоги окажутся слишком сложными для выполнения. Однако это не так — существует множество асан, которые доступны как для начинающих, так и для более опытных практикующих.



Чтобы знакомство с миром йоги оставило положительные эмоции и принесло пользу для здоровья, рекомендуется начинать занятия под руководством опытного инструктора.