Ирина Яровая: У России амбициозные планы развития, и необходима правильная настройка по привлечению трудовых мигрантов

«Мы абсолютно убеждены в том, что главным субъектом ответственности должен быть работодатель, должно быть понятно качество и количество трудовых ресурсов, соответствующая система сопровождения проживания, социальные гарантии, которые должны быть возложены на субъекты, обеспечивающие трудоустройство», — заявила заместитель Председателя ГД, руководитель межфракционной парламентской Комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая в ходе брифинга, который состоялся сегодня, 30 сентября, в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Тогда получается, что есть субъект, который даёт государству и обществу ответ на вопрос, кто и почему может и должен работать. При этом мы понимаем, что в первую очередь мы защищаем рынок труда и возможность граждан России на трудоустройство. Мы делаем прозрачные условия и прозрачные требования, которым должен соответствовать и сам работодатель, принимая на себя, безусловно, ответственность за подбор соответствующего работника, за условия его место проживания, медицинское освидетельствование, образование и так далее», — сказала Ирина Яровая.

«При этом мы понимаем, что есть разные виды деятельности. Есть виды деятельности, где это напрямую сопряжено с взаимодействием с гражданами России, и здесь, безусловно, должно быть абсолютное знание языка. И есть виды деятельности, которые вахтовыми методами могут осуществляться на закрытых объектах. Там могут быть другие подходы, исходя из особых условий самой трудовой деятельности и особой системы контроля за выполнением этих работ и требованиями, которые будут предъявляться к самому работодателю. Сегодня, безусловно, такая работа необходима», — убеждена руководитель Комиссии.

«Мы проанализировали и законодательство других стран, в том числе и страны, из которых пребывают трудовые мигранты. Сегодня все страны без исключения осуществляют свое правовое регулирование, реализуют свою политику в логике создания контрольных механизмов и приоритизации для своих граждан по осуществлению трудовой деятельности. Мы полагаем, что Российская Федерация как страна, с многоукладной экономикой, с большим потенциалом ресурсов, с большим потенциалом, в том числе, возможностей для развития рынка труда, должны подходить очень ответственно к решению этих задач. У России амбициозные планы развития, и необходима правильная настройка по привлечению трудовых мигрантов, только в балансе с системой контроля и гарантий безопасности граждан нашей страны, по которым работодатель будет готов давать ответы», — заключила Ирина Яровая.