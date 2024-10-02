Беговые лыжи для людей старшего возраста — рекомендации врачей

В зимний период пожилые люди реже выходят на улицу, чтобы избежать падений и травм на скользкой поверхности, сообщили ИА «Камчатка» в камчатском центре медпрофилактики. Поэтому лыжи могут стать отличным способом физической активности в это время года.

При умеренном темпе движения риск падения минимален. Скольжение по снегу даёт умеренную нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, сохраняя подвижность опорно-двигательного аппарата. Использование палок, аналогично северной ходьбе, активизирует работу мышц верхней части тела.

Тренировки на свежем зимнем воздухе улучшают вентиляцию лёгких, нормализуют артериальное давление и укрепляют иммунитет.



В целом, лыжный спорт по степени нагрузки на организм и пользе для здоровья сравним с бегом в интенсивном темпе. При этом риск получения травм значительно ниже, что особенно важно для людей старшего возраста.



Для лыжных прогулок следует выбирать умеренно низкие температуры и лёгкую одежду. Советы профессиональных тренеров помогут сделать занятия более приятными и безопасными.