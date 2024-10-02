Ирина Яровая: Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей иностранных граждан

«Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей иностранных граждан, которые принимаются в школу», — заявила руководитель Комиссии ГД по вопросам миграционной политики, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая в ходе брифинга, который прошел сегодня, 30 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Мы инициировали анализ количества учащихся в школах иностранных граждан. К сожалению, мы не смогли получить полную и выверенную информацию от профильных министерств. Поэтому Государственная Дума сама инициировала работу с регионами и запросила необходимую информацию», — сказала вице-спикер ГД.

«Сегодня в общеобразовательных организациях обучается порядка 209 тысяч детей и иностранных граждан. При этом порядка 14 тысяч детей, мигрантов, которые приехали в Россию, до школы не дошли. Мы не знаем, где находятся эти дети, что само по себе является также дополнительным фактором риска, а это требует безусловного понимания и безусловного регулирования», — подчеркнула руководитель Комиссии.

«Наша позиция заключается в том, что необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей иностранных граждан, которые принимаются в школу. Потому что обучение в школе — это получение знаний и воспитание. И главным коммуникативным инструментом, позволяющим решать эти задачи, является язык. Без знания языка обучение в школе невозможно. Оно создаёт проблемы и для самого ребёнка, который не знает язык, и создаёт конфликтную ситуацию в школе, и создаёт трудности для учителей. До принятия в школу ребенок совершенно точно должен знать язык, на котором он сможет усваивать материал, общаться с педагогом и общаться со сверстниками», — добавила Ирина Яровая.

«Соответствующее поручение нами дано министерству просвещения, но при этом, кроме поручения, мы и сами готовим изменения в законодательство для того, чтобы такие подходы были обеспечены», — заключила Ирина Яровая.