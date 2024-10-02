Деменция или приобретенное слабоумие — врачи рассказывают

Помимо болезни Альцгеймера, существует также деменция, вызванная нарушением кровоснабжения отдельных участков мозга, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики. В результате клетки мозга в этих областях начинают отмирать.

Повторные инфаркты мозга и тромбозы церебральных сосудов могут быть вызваны высоким давлением. Это приводит к закупорке или разрыву сосудов, что препятствует нормальному кровообращению в мозге.

Деменция, вызванная проблемами с сосудами, может развиваться как внезапно, так и постепенно. Первым явным симптомом обычно становится ухудшение кратковременной памяти. С повторением небольших инфарктов мозга пациент теряет всё больше интеллектуальных способностей.



Болезнь развивается ступенчато: состояние психики ухудшается, затем становится стабильным или даже временно улучшается, но затем снова ухудшается. Периоды спутанности сознания становятся всё более частыми. На ранних стадиях пациент обычно осознаёт свой недуг лучше, чем при болезни Альцгеймера, его личность остаётся относительно сохранной.



Для постановки диагноза врачи тщательно изучают историю болезни, физическое и психическое состояние пациента. К сожалению, в настоящее время деменция, вызванная проблемами с сосудами, неизлечима. Однако контроль давления с помощью диеты, физических упражнений и/или медикаментозной терапии может быть эффективным способом профилактики этого заболевания.