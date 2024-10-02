Сенатор Борис Невзоров поддержал акцию «Собери ребенка в школу»

Завершается ежегодная благотворительная акция Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «Собери ребенка в школу». Не смотря на то, что на дворе октябрь и по всей стране дети уже во всю учатся, продолжают поступать обращения помочь приобрести школьные канцелярские наборы.

Уже более 10 лет «Единая Россия» помогает многодетным и семьям в трудной ситуации. Особое внимание уделяется детям участников СВО. Традиционно, сенатор Борис Невзоров не остается в стороне и активно участвует в акции.



На этой неделе помощники сенатора встретились в Штабе общественной поддержки со школьниками и их родителями из краевой столицы и подарили сертификаты в магазин «Детский мир», младшеклассникам также вручили наборы «ЛЕГО». Всего передано 30 сертификатов.



Хорошей учебы и новых знаний учащимся!