После инсульта у каждого третьего человека может развиться деменция

Согласно медицинским данным, примерно треть людей, перенёсших инсульт, сталкиваются с деменцией, сообщили ИА «Камчатка» в центре общественного здоровья. Однако определить стадию заболевания можно только через год после сосудистой катастрофы.

Для таких пациентов крайне важно регулярное наблюдение у невролога и кардиолога, а также контроль уровня холестерина и артериального давления.



Специалисты отмечают, что болезнь Альцгеймера неизлечима, но её развитие можно замедлить с помощью физических нагрузок, сбалансированного питания и решения интеллектуальных задач.



По словам экспертов, предрасположенность к болезни Альцгеймера можно выявить у людей до 40 лет с помощью специальных лабораторных анализов, но внешне заболевание может никак не проявляться до 50 лет.



При этом, согласно статистике, данное заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин.