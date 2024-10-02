Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. После инсульта у каждого третьего человека может развиться деменция

После инсульта у каждого третьего человека может развиться деменция

18:05
29
После инсульта у каждого третьего человека может развиться деменция

Согласно медицинским данным, примерно треть людей, перенёсших инсульт, сталкиваются с деменцией, сообщили ИА «Камчатка» в центре общественного здоровья. Однако определить стадию заболевания можно только через год после сосудистой катастрофы.

Для таких пациентов крайне важно регулярное наблюдение у невролога и кардиолога, а также контроль уровня холестерина и артериального давления.

Специалисты отмечают, что болезнь Альцгеймера неизлечима, но её развитие можно замедлить с помощью физических нагрузок, сбалансированного питания и решения интеллектуальных задач.

По словам экспертов, предрасположенность к болезни Альцгеймера можно выявить у людей до 40 лет с помощью специальных лабораторных анализов, но внешне заболевание может никак не проявляться до 50 лет.

При этом, согласно статистике, данное заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Какой объем физической нагрузки необходим человеку — медики рекомендуют
Исследование: ожирение усиливает риск инсульта
Сон занимает 36% жизни человека и это нормально, уверяют медики
Какая пища «убивает» сердечно-сосудистую систему человека
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.