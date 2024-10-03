Распространенные болезни в пожилом возрасте и способы их лечения — советы медиков

По словам Анны Савченковой, начинать заботиться о своём здоровье нужно уже с 40 лет, а не ждать, когда исполнится 60 и появятся все «заработанные» болезни, сообщает ИА Камчатка информацию от центра медпрофилактики. В этом возрасте важно сосредоточиться на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Среди наиболее распространённых заболеваний у пожилых людей — атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет второго типа, гипертония и болезнь Альцгеймера.

Ежегодно в Камчатской гериатрической больнице проходят лечение более 1500 пожилых людей. Их можно разделить на две категории: активные и пассивные.

«Есть такие активные и жизнелюбивые пациенты, которым уже за 80, но они интересуются событиями в культурной жизни, спортом и хобби. Они везде успевают, и лечение у них проходит легко. А есть пациенты с похожими диагнозами, но без интереса к жизни. С такими, конечно, сложнее. Здесь нужны усилия не только врачей, но и родственников, если они заинтересованы в лечении. Они объединяют усилия и направляют их на улучшение, прежде всего, психоэмоционального состояния человека», — рассказала Анна Савченкова.

Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция — неизлечимые и прогрессирующие заболевания. Цель профилактики — насыщение клеток мозга кислородом, что могут обеспечить регулярные физические нагрузки, ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также своевременное выявление проблем со здоровьем и оценка факторов риска в рамках бесплатного медицинского обследования.

Главный гериатр Камчатки советует начать заботиться о своём здоровье уже сейчас, не дожидаясь наступления пенсионного возраста.