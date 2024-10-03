Ирина Яровая: Защита здоровья граждан России — безусловный приоритет

«Мы настаиваем на том, чтобы Правительство расширило перечень опасных заболеваний для целей миграции, в том числе, включив него гепатит B и C, а также - установило исчерпывающий перечень медицинских организаций, которые могут проводить освидетельствование иностранных граждан», — заявила руководитель Комиссии ГД по вопросам миграционной политики, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая в ходе брифинга, который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Защита здоровья граждан России - безусловный приоритет. Нашей Комиссией всесторонний анализ заболеваний, процедур медицинского освидетельствования и прав иностранных гражданина получение медицинской помощи в нашей стране. По данным статистики, в 2023 г. прошли медосвидетельствование около 3,3 миллионов иностранных граждан, по результатам которого выявлено: более 2,5 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, более 2,4 тысяч случаев туберкулеза и более 7 тысяч случаев инфекций, передаваемых половым путем», — сообщила Ирина Яровая.

«Вопросы защиты здоровья граждан России от вышеназванных угроз должны были быть решены правительством. Мы понимая их нерешённость также готовим обращение и законодательные инициативы. В частности, мы настаиваем на том, чтобы правительство проработало вопрос об актуализации перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В том числе - включив в него гепатит B и С. Это позволит проверять приезжающих мигрантов на наличие и этих серьезный заболеваний», — предложила Ирина Яровая.

«Сегодня в России 1601 организация имеет лицензию на медицинское освидетельствование иностранных граждан. Мы считаем, что это количество неоправданно высокое. И должен быть исчерпывающий перечень с установлением безусловного контроля за порядком медицинского освидетельствования иностранных лиц», — отметила Яровая.