В Государственную Думу были представлены пять законопроектов, которые значительно усиливают меры по борьбе с нелегальной миграцией — Ирина Яровая

«В Государственную Думу внесены 5 законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — заявила руководитель межфракционной Комиссии по вопросу миграционной политики, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

«Нами предлагаются комплексные решения существенно изменяющие государственные подходы к оценке нелегальной миграции. Сегодня на территории Российской Федерации прибывает по оценке правоохранителей 739 тысяч нелегальных мигрантов. Это высокий уровень непредсказуемых рисков и угроз. Но мы чётко понимаем, что повышая статус государственной политики противодействия нелегальной миграции, мы ведём речь именно о тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, кто нарушает законы Российской Федерации, по отношению к кому должны применяться соответствующие строгие меры»,— сказала Ирина Яровая.

«Организацию нелегальной миграции мы признаём особо тяжким преступлением. Минимальный порог ответственности будет от 8 до 15 лет, при этом невозможно будет условное осуждение за такие опасные преступления», — сообщила вице-спикер ГД.

«Нелегальное нахождение на территории России предлагаем считать отягчающим обстоятельством. Неуважение к законам страны и гражданам предполагает особый уровень ответственности, соответственно, он будет серьёзным образом повышен, и также направлен на то, чтобы профилактировать и упреждать нелегальное пребывание на территории нашей страны», — добавила парламентарий.

«Организация нелегальной миграции нередко сопряжена с действиями определённых должностных лиц, для которых мы устанавливаем особые квалифицирующие признаки и повышенную ответственность, в том числе, с невозможностью занимать определённые должности», — сказала Ирина Яровая.

«Для юридических лиц мы вводим большие штрафы до 60 миллионов рублей, которых сегодня нет в законодательстве», — подчеркнула руководитель рабочей группы.

«Безусловно, для того, чтобы пребывать на территории страны в нелегальном статусе, используются подделка документов и фиктивная регистрация. Мы устанавливаем квалифицирующие признаки по данным составам преступления и серьёзно повышаем уровень ответственности», — сообщила зампред ГД.

«В рамках тех инициатив, которые мы предлагаем, будет невозможна передача посредникам оценки знаний русского языка у мигрантов и выдача сертификатов. Это принципиально важно, потому что сегодня это один из факторов общественного напряжения. Также в законе мы устанавливаем императивную обязанность Правительства установить закрытый перечень таких образовательных учреждений», — добавила Ирина Яровая.

«Интернет-ресурсы сегодня активно используются как площадка для предоставления рекламы и продвижения незаконных услуг для нелегальной миграции. Внесудебная блокировка таких интернет-ресурсов обеспечит невозможность коммуникации тех, кто осуществляет организацию нелегальной миграции и тех, кто пользуется их услугами», — сказала вице-спикер ГД.

«По поручению Председателя Государственной Думы мы не только провели глубокий анализ и разработали законодательные инициативы, но и поставили целый ряд ключевых вопросов перед Правительством РФ для принятия конкретных мер по пресечению нелегальной миграции. Это вопросы к министерству труда, министерству экономики, министерству просвещения, министерству образования и науки, министерству здравоохранения. Абсолютный приоритет для нас - это обеспечение безопасности граждан, доброжелательное взаимодействие в нашей стране с теми иностранными гражданами, которые законно пребывают, которые уважают законы, которые соблюдают традиции и правила взаимодействия. Россия - многонациональная страна, где проживает 190 народов, и задача Правительства сформировать ту систему административного управления, которая будет налажена и отстроена под решение комплексных задач», — заключила Ирина Яровая.