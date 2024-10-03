Пожилым людям нужно обязательно сделать прививку от гриппа — врачи

Люди пожилого возраста подвержены повышенному риску заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

У них гораздо чаще возникают осложнения, такие как пневмонии, тромбозы, тромбоэмболии, инсульты и инфаркты, которые могут привести к печальным последствиям.

Согласно медицинским данным, от 70 до 85% смертей от сезонного гриппа приходится на людей старше 65 лет.

У пожилых людей часто наблюдается замедленное формирование иммунного ответа из-за возрастных изменений. Этому способствуют недостаток физической активности и пребывания на свежем воздухе, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дефицит витаминов и минералов. В таких случаях необходима консультация врача.

Медики единогласно заявляют, что вакцинация от гриппа для людей старше 60 лет является необходимой и должна быть проведена в первую очередь.