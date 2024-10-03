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  4. Камчатский полицейский Владислав Кулимов спас водителя, попавшего в ДТП

Камчатский полицейский Владислав Кулимов спас водителя, попавшего в ДТП

16:24
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Камчатский полицейский Владислав Кулимов спас водителя, попавшего в ДТП

Оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю подполковник полиции Владислав Кулимов спас водителя, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

«В июне Владислав Александрович находился в отпуске в Алтайском крае. Он направлялся по одному из туристических маршрутов по автомобильной дороге. На трассе он увидел, что столкнулось несколько автомобилей и людям требуется помощь. Владислав незамедлительно выскочил из своей машины и поспешил на помощь. Полицейский выбил стекло одного из автомобилей и вытащил водителя на землю. Буквально через несколько минут машина загорелась», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
Там добавили, что руководством МВД России решается вопрос о награждении офицера медалью МВД России «За смелость во имя спасения» за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении гражданина.

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