В Петропавловске-Камчатском состоялось открытие первого дня конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Это значимое событие в политической жизни краевой столицы собрало представителей десятков городов Сибири и Дальнего Востока, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 3 октября, ссылаясь на пресс-службу Думы ПКГО. Среди них — руководители, главы, председатели и депутаты представительных органов муниципальных образований.

С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев. Он выразил благодарность председателю Городской Думы Андрею Лиманову и временно исполняющему полномочия Главы Петропавловска-Камчатского Евгению Беляеву, а также сотрудникам аппарата Городской Думы и администрации Петропавловска-Камчатского за высокий уровень организации и проведения мероприятия.

«Всё это способствует формированию имиджа Петропавловска-Камчатского как центра межмуниципального движения, города, который быстро развивается, обладает высоким интеллектуальным потенциалом, комфортен для жизни и очень гостеприимен», — отметил Михаил Зайцев.

Участников конференции также приветствовали министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Денис Прудкий и председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений Михаил Мананников.

Временно исполняющий полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев подчеркнул, что для нашего города большая честь принимать участников конференции. Он выразил уверенность в том, что итоги мероприятия будут способствовать развитию краевой столицы.

«Этот опыт социально-экономического развития муниципалитетов, безусловно, может быть использован для развития Петропавловска-Камчатского. Я уверен, что на конференции будут выработаны совместные решения, направленные на повышение эффективности деятельности местных администраций и представительных органов, что в конечном итоге улучшит жизнь наших горожан», — отметил Евгений Беляев.

В рамках первого дня работы конференции представители городов выступили с докладами по вопросам деятельности представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Андрей Лиманов подчеркнул, что проведение конференции АСДГ в Петропавловске-Камчатском после завершения ВЭФ-2024, на котором Президент страны Владимир Путин отметил, что будущее России — это Дальний Восток, Сибирь и Арктика, имеет особое значение.

«Мы разворачиваемся на Восток. В связи с текущей ситуацией в мире, когда мы видим отношение так называемого коллективного Запада к нам, мы обращаем свой взгляд на Азиатско-Тихоокеанский регион, где есть надёжные партнёры, готовые работать с нами на взаимовыгодных условиях», — добавил Андрей Лиманов.

В своём докладе он рассказал об опыте работы Городской Думы краевой столицы по взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти Камчатского края, а также с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа.

Председатель правления секции АСДГ по местному самоуправлению Владимир Корбут отметил новаторский подход Городской Думы Петропавловска-Камчатского в создании Комитета по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с силовыми структурами.

Итоги первого дня работы конференции станут основой для рекомендаций, которые будут содержать предложения по улучшению деятельности представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

Видеозапись первого дня конференции доступна на каналах видеохостингов.

Rutube: https://rutube.ru/channel/25497231/

Второй день конференции, который состоится 4 октября, будет посвящён обсуждению актуальных вопросов представительных органов муниципальных образований. В рамках круглого стола «Проблемы состояния и развития местного самоуправления на современном этапе: задачи представительных органов» участники смогут поделиться своим опытом и обсудить актуальные проблемы.

Начало мероприятия запланировано на 10:10. Трансляцию круглого стола в режиме реального времени можно будет увидеть на каналах видеохостингов, где транслировался первый день конференции.