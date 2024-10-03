Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил обеспечить ребёнка с редким заболеванием специализированным питанием

На встрече с губернатором мать девочки с редким заболеванием рассказала, что питание для ребёнка выдаётся по рецепту, но его не смогли вовремя закупить в краевом минздраве, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

В Камчатском крае только этот ребёнок живёт с таким диагнозом. Губернатор назвал ситуацию недопустимой и потребовал от министерства здравоохранения края до 1 ноября провести проверку.

«Поручаю министерству здравоохранения Камчатского края срочно обеспечить ребёнка питанием — в течение недели. Также прошу заместителя министра лично связаться с семьёй. Кроме того, и по этой ситуации, и по другим потенциальным рискам будет проведена полная проверка. Беру ситуацию на личный контроль. Такие случаи нужно безусловно отслеживать», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Жители могут записаться на приём к губернатору через единую приёмную по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, д. 1.

Обращения, инициативы и вопросы принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Также можно отправить обращение по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, д. 1, по электронной почте 41region@kamgov.ru или через сервис «Интернет-приёмная».

Записаться на онлайн-приём можно также на портале «Камчатка в порядке».