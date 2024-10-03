Плавание и аквааэробика для людей старшего возраста — рекомендации медиков

Плотность воды выше, чем у воздуха, поэтому в воде мышцы работают активнее, рассказали ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики. В работу включаются сердце и лёгкие, что улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, происходит активное сжигание жира, а мышечная масса увеличивается. Благодаря высокой плотности воды, вес тела уменьшается, что снижает нагрузку на суставы и позвоночник у пожилых людей. Поэтому занятия в воде особенно полезны для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и костной системы. Даже сложные движения в бассейне не вызывают дискомфорта, а нагрузка на суставы значительно снижается.



Пожилые люди могут просто посещать бассейн для свободного плавания или выбрать занятия аквааэробикой с инструктором. Независимо от формы занятий, плавание всегда оставляет приятные впечатления и поднимает настроение.