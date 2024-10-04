Ирина Яровая: Предлагаем разработать стандарты оздоровления детей, и Минздрав, и Минспорт должны принять в этом активное участие

Создать базовый закон о детском отдыхе, распространить бесплатное школьное питание на пришкольные лагеря, разработать стандарты оздоровления детей в детских лагерях и сократить до трех дней срок рассмотрения обращений родителей предложила заместитель Председателя ГД .

Кроме того, Ирина Яровая предложила на уровне Правительства создать межведомственную комиссию по вопросам детского отдыха, предусмотреть в нацпроекте и федеральном проекте по развитию туризма целевые показатели организации детского отдыха и создания современной инфраструктуры, законодательно установить обязанность губернаторов возглавлять межведомственные комиссии по организации детского отдыха, представляя ежегодный отчет о летней оздоровительной кампании в заксобрания.

«Мы установили обязательное создание межведомственных комиссий на региональном уровне, и, вот уже 5 лет ежегодно проводя совещание с регионами перед началом летней кампании, мы видим, что это не для всех губернаторов и руководителей регионального правительства является приоритетом. А должно быть приоритетом. Мы рады, что профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко согласен с нашей логикой и полагаем, что в законе должно быть установлено прямое требование к правительству о создании межведомственной комиссии для того, чтобы был единый координатор и руководитель, который определяет всю логику действий уполномоченных органов», — предложила Ирина Яровая.

«Очень важна прямая связь с родителями. Сегодня срок рассмотрения обращения родителей - 30 дней. Мы готовы в законе установить срок 3 дня - это будет срок рассмотрения обращения родителей по проблемам детского отдыха. И чтобы была незамедлительная реакция комиссии, в том числе – выезд к месту организации отдыха», - сказала вице-спикер ГД.

«Назрела необходимость, чтобы те разные решения, которые мы уже по организации детского отдыха, объединились в один базовый закон, чтобы он регулировал общие подходы. При этом важна эффективность использования бюджетных средств», — подчеркнула Ирина Яровая.

По поручению Председателя Государственной Думы мы ежегодно обсуждаем на площадке Совета Законодателей вопросы детского отдыха. По нашей инициативе, в 2018 и 2019 году с участием Президента мы поднимали эти вопросы и Владимир Владимирович давал поручения Правительству и по созданию программы, и по обновлению объектов инфраструктуры. Это были поручения Правительству, инициированные Думой.

«Надлежит системно подойти в рамках формирования нацпроекта и большого проекта по развитию туризма к целевым показателям организации детского отдыха и создания современной инфраструктуры, которая позволит эту задачу успешно решать», — считает автор закона о детском отдыхе.

«Вместе с тем, мы полагаем, нужно четко разделить систему учета отдыха детей в пришкольном формате и в стационарных лагерях. Школы являются объектом, где детки летом находятся под присмотром педагогов, давайте тогда создадим дополнительное поощрение и поддержку образовательных учреждений для решения этой важной задачи», - предложила Ирина Яровая.

Она напомнила, что по инициативе Государственной Думы появилось бесплатное школьное питание. «Предлагаю расширить формат поддержки для того, чтобы в пришкольных лагерях питание было дешевле, а значит и путевки дешевле, а значит и отдых будет бесплатным для многих семей», — сказала вице-спикер ГД.

«Мы привыкли к тому, детский отдых – это оздоровительная кампания. Но нет ни одного документа, как решается задача оздоровления. Мы убеждены, что занятия спортом, здоровый образ жизни, подвижные игры должны быть включены в формат работы с детьми. Предлагаем разработать стандарты оздоровления детей, и Минздрав, и Минспорт должны принять в этом активное участие», — предложила зампред ГД.

«С учётом того, что многие дети остаются в городах и посёлках, объекты культура и спорта должны быть открыты для детей. Мы полагаем, что горизонт возможностей, который есть у регионов и муниципалитетов пока еще не раскрыт и не исчерпан. Предлагаем законодательно установить как прямую ответственность глав субъектов Российской Федерации, возглавлять межведомственные комиссии по организации детского отдыха, представлять ежегодную информацию в законодательные собрания и сделать это предметом такого же парламентского контроля и сопровождения на постоянной основе», — заключила Ирина Яровая.