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  4. Работники предприятий Камчатки присоединятся к акции «10 000 шагов»

Работники предприятий Камчатки присоединятся к акции «10 000 шагов»

11:20
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Работники предприятий Камчатки присоединятся к акции «10 000 шагов»

Пятого октября жителей Камчатки приглашают на спортивную прогулку в 10 000 шагов. Это ежегодное мероприятие не имеет возрастных ограничений и пройдёт под лозунгом «Шагаем всей страной!».
Регистрация участников начнётся в 10:30, а старт — в 13:00. Перед началом мероприятия все желающие смогут сделать разминку.

В 11:00 на биатлонном комплексе начнётся программа с играми и развлечениями для детей и семейных команд. В это же время волонтёры-медики проведут свой тематический квест и викторину.

С 10:30 будут работать медицинские модули, где можно будет проверить своё здоровье и получить полезную информацию.

Медики напоминают, что пешие прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья. Они укрепляют иммунитет, даже в холодное время года.

Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление и поднимают настроение.

Добраться до биатлонного комплекса в субботу можно будет бесплатно от остановок «КП» и «Типография» на автобусах, которые начнут ходить с 10:00. 

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