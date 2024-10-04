Работники предприятий Камчатки присоединятся к акции «10 000 шагов»

Пятого октября жителей Камчатки приглашают на спортивную прогулку в 10 000 шагов. Это ежегодное мероприятие не имеет возрастных ограничений и пройдёт под лозунгом «Шагаем всей страной!».

Регистрация участников начнётся в 10:30, а старт — в 13:00. Перед началом мероприятия все желающие смогут сделать разминку.

В 11:00 на биатлонном комплексе начнётся программа с играми и развлечениями для детей и семейных команд. В это же время волонтёры-медики проведут свой тематический квест и викторину.



С 10:30 будут работать медицинские модули, где можно будет проверить своё здоровье и получить полезную информацию.



Медики напоминают, что пешие прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья. Они укрепляют иммунитет, даже в холодное время года.



Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление и поднимают настроение.



Добраться до биатлонного комплекса в субботу можно будет бесплатно от остановок «КП» и «Типография» на автобусах, которые начнут ходить с 10:00.