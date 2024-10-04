Севастьян, Асена, Сумая, Амина и Саидахон появились на свет в Камчатском крае

В Камчатском крае на прошлой неделе органами ЗАГС зарегистрировано 58 записей актов о рождении. С начала года на Камчатке родились 2064 малыша. Девочек родители назвали: Екатерина, Асена, Анастасия, Сумая, Мария, Яна, Кристина, Милана, Амина, Оливия, София, Анита, Милена, Светлана, Аделина, Виктория, Эмилия, Арина, Амилия, Амира, Елизавета, Алла, Юлия.

Мальчикам выбрали такие имена: Александр, Игорь, Алексей, Ярослав, Даниил, Матвей, Артём, Илья, Марк, Егор, Сергей, Мирон, Севастьян, Леонид, Никита, Николай, Серафим, Глеб, Саидахон.



Брак на прошлой неделе зарегистрировали 69 пар. Всего с начала года скрепили свои судьбы узами брака 1724 пары. Расторгли брак – 40 пар. Общее количество разводов с начала года составляет 1422 пары. На прошлой неделе зарегистрирована 101 смерть. Всего с начала года на Камчатке умерли 2699 человек. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в агентстве ЗАГС по Камчатскому краю.