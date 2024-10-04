В Камчатском крае появился первый женский клуб, созданный на базе Кадрового центра

Создание женских клубов при центрах занятости населения — это федеральный проект, сообщили ИА «Камчатка» в региональном министерстве труда и развития кадрового потенциала. Его цель — улучшить качество жизни женщин с помощью инструментов, доступных службе занятости. Прежде всего, это создание возможностей для развития трудового потенциала и помощь в преодолении препятствий, мешающих карьерному росту.

«Мы стремимся создать условия, которые помогут женщинам чувствовать себя уверенно на рынке труда, снять психологическое напряжение при трудоустройстве и профессиональной самореализации. Кроме того, мы хотим повысить экономическую независимость женщин», — рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Первое заседание клуба «Женская территория» пройдёт с участием представителей женского движения «Единой России». На встрече расскажут о возможностях трудоустройства на Камчатке, перспективных отраслях экономики полуострова, мерах поддержки, которые оказывает Кадровый центр, поделятся личным опытом успешного построения карьеры и воспитания детей.

«Женский клуб — это динамичное сообщество активных женщин, которые стремятся к профессиональному и личностному росту. Наша задача — создать платформу для общения единомышленниц. Здесь они смогут обмениваться опытом, делиться историями успеха, поддерживать друг друга и находить новые полезные связи, а возможно, и настоящих подруг. Мы также уделим внимание детям участниц клуба, обсуждая вопросы профориентации и возможности летней занятости для подростков», — рассказала руководитель Елизовского отделения Кадрового центра Камчатского края Анна Адамидис.

На первой встрече участницы клуба узнают о комплексе мер поддержки, которые предоставляет региональный Кадровый центр: от помощи в выборе карьеры и бесплатного обучения до психологической поддержки и содействия в открытии собственного бизнеса. На встречу можно прийти с детьми. Для маленьких гостей будет организована игровая зона с аниматором.

Стать участницей сообщества может любая женщина, независимо от возраста, образования и опыта работы.

Заседание женского клуба «Женская территория» пройдёт в Елизове 12 октября в РДК «Юность» по адресу: улица Ленина, дом 16. Начало в 11:00.

Чтобы узнать подробности и записаться на встречу, звоните по телефону +7 (914) 629-13-29.