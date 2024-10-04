В детских садах Камчатского края за последние четыре года создали 1150 новых мест

В Камчатском крае за последние четыре года создали 1150 новых мест за счёт строительства новых детских садов. Это одно из важнейших направлений «Народной программы», которая реализуется по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Новые дошкольные учреждения построены в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. Также за счёт вывода из эксплуатации старого здания – новое построено в Усть-Камчатском районе. Масштабное строительство и ввод в эксплуатацию новых образовательных пространств ведётся в соответствии с современными нормами и требованиями, с учётом потребностей каждого муниципалитета.

«В Год семьи очень приятно говорить о тех событиях, которые важны для каждой камчатской семьи, в которой растут маленькие дети. За последние четыре года создано 1150 новых мест за счёт строительства новых современных, комфортных детских садов. Благодаря данным мерам, к началу 2024 года мы достигли 100% доступности дошкольного образования, в том числе для детей ясельного возраста – детей до трёх лет. И на сегодняшний день в каждом муниципальном образовании стоит первоочередная задача – сохранить данный показатель на постоянной основе», – рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

Так, в 2021 году открыл свои двери новый современный детский сад с ясельной группой для детей до трёх лет, с красивым названием «Планета детства» – дошкольная ступень средней школы № 31 Петропавловска-Камчатского. В 2024/25 учебном году в «Планете детства» функционируют шесть групп, которые объединяют малышей от двух до семи лет.

«В современном здании нашего детского сада есть всё необходимое для наших деток. Здесь размещены физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога. А также – уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок и красивые оборудованные прогулочные площадки. Одним словом, здесь есть всё для того, чтобы сделать наших детей счастливыми и радостными, способствовать их многостороннему и гармоничному развитию», – поделилась старший воспитатель детского сада «Планета детства» Ирина Заворина.

Строительство новых современных дошкольных учреждений – важная составляющая социально-экономического развития региона для создания комфортных условий для его жителей. Это позволяет не только устранить дефицит мест в детских садах, но и дать детям возможность получения качественного образования с самого раннего возраста. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, в 2020 году, по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова, была разработана и утверждена «Народная программа». Этот документ стал результатом диалога с жителями региона, отразив их реальные потребности и более 50 тысяч предложений.

В частности, достичь позитивных изменений благодаря реализации «Народной программы» удалось в системе образования. Так, за последние четыре года на Камчатке построили три школы и шесть детских садов, открыли 55 Центров «Точка роста», два школьных Кванториума и два Центра цифрового образования детей «IT-Куб».