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  4. Катание на велосипеде для людей старшего возраста — сплошная польза, уверяют медики!

Катание на велосипеде для людей старшего возраста — сплошная польза, уверяют медики!

13:45
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Катание на велосипеде для людей старшего возраста — сплошная польза, уверяют медики!

Езда на велосипеде в умеренном темпе оказывает положительное воздействие на все системы организма человека, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.

Это не только укрепляет мышцы всего тела, но и улучшает работу сердца, а также способствует ускорению обмена веществ. Кроме того, во время езды тренируются органы слуха и зрения.

Необходимость постоянно фокусировать взгляд на объектах, расположенных на разном расстоянии, помогает поддерживать тонус глазных мышц. А окружающая обстановка обостряет слуховые реакции.
Чтобы велопрогулки приносили пользу и доставляли удовольствие, важно правильно подобрать велосипед.

Он должен подходить по росту, быть в хорошем состоянии и иметь устойчивую раму. Также полезным дополнением может стать корзина для покупок.

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