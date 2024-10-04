Катание на велосипеде для людей старшего возраста — сплошная польза, уверяют медики!

Езда на велосипеде в умеренном темпе оказывает положительное воздействие на все системы организма человека, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.



Это не только укрепляет мышцы всего тела, но и улучшает работу сердца, а также способствует ускорению обмена веществ. Кроме того, во время езды тренируются органы слуха и зрения.

Необходимость постоянно фокусировать взгляд на объектах, расположенных на разном расстоянии, помогает поддерживать тонус глазных мышц. А окружающая обстановка обостряет слуховые реакции.

Чтобы велопрогулки приносили пользу и доставляли удовольствие, важно правильно подобрать велосипед.



Он должен подходить по росту, быть в хорошем состоянии и иметь устойчивую раму. Также полезным дополнением может стать корзина для покупок.