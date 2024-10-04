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  4. Ирина Яровая поздравила земляков с Днём гражданской обороны

Ирина Яровая поздравила земляков с Днём гражданской обороны

15:15
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Ирина Яровая поздравила земляков с Днём гражданской обороны

Поздравляю весь личный состав и ветеранов войск гражданской обороны с профессиональным праздником — Днем гражданской обороны!

Вы приходите на помощь в самых неожиданных и, порой, страшных ситуациях, неизменно демонстрируя свою эффективность, надежность и истинное служение. Всегда действуя слаженно, четко, оперативно. Ваша высокопрофессиональная работа, личная ответственность и отзывчивость – залог спасения и помощи.
Желаю Вам успешного выполнения поставленных задач, удачи в службе, всегда счастливого возвращения домой! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям! Пусть ваш успех всегда будет успехом России!

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы РФ
Ирина Яровая

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