Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал законопроект Ирины Яровой о детском отдыхе

«Мы поддерживаем инициативу Ирины Анатольевны Яровой. Это межфракционный законопроект о единой системе воспитательной работы во всех детских центрах: и государственных, и частных», — сказал Сергей Кравцов.

«Это позволит упорядочить всю работу, в том числе воспитательную работу в детских лагерях», — отметил министр просвещения Российской Федерации.

Инициатива Ирины Яровой направлена на формирование общих программ воспитания, которые будут носить универсальный и качественный характер, будут предусматривать родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы, показ фильмов патриотической направленности, а также игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности.

Напомним, Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи, и образованию. Так, например, в этом году парламентарий договорилась с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным о том, что ВТБ в качестве инвестора построит на Камчатке современный комплекс для организации круглогодичного отдыха детей.

Также за работу над законопроектом о детском отдыхе благодарил Ирину Яровую и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, отмечая прежде всего неравнодушие вице-спикера Госдумы.