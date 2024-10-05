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  4. Врач Анна Савченкова рассказала, как ухаживать за пожилыми людьми

Врач Анна Савченкова рассказала, как ухаживать за пожилыми людьми

12:40
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Врач Анна Савченкова рассказала, как ухаживать за пожилыми людьми

В ходе встречи были обсуждены важные темы, такие как особенности стареющего организма, старческая астения, а также важность внимания к пожилым людям и уход за больными, сообщает ИА «Камчатка». Встреча прошла на базе Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Анна Савченкова поделилась с аудиторией ценными советами по уходу и общению с родственниками, страдающими деменцией и другими заболеваниями. Она подчеркнула, как важно дарить близким любовь и заботу.

Специалист также предостерегла камчатцев от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, настоятельно порекомендовав заботиться о своем здоровье и регулярно проходить медицинские осмотры. Врач посоветовала начинать профилактику старения мозга уже с 40-летнего возраста.

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