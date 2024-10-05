В этот день, 5 октября, в России отмечается День учителя

«Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! День учителя — это замечательный повод выразить благодарность за ваш самоотверженный труд, преданность делу образования и воспитания. Учителя не просто обучают детей. Они — основа будущего Камчатки и всей страны. Именно от вас зависит, какими станут наши дети. Искра, которую вы зажигаете в каждом юном сердце в школьные годы, определяет жизненный путь молодых людей. Она помогает им понять, в чём они сильны и талантливы.



В наших камчатских школах много молодых и талантливых специалистов. Это значит, что у опытных педагогов есть кому передать свои знания. А молодые учителя смогут привнести в образование современные методы и найти подход к новому поколению учеников.



Мы продолжим работу над улучшением системы образования и созданием комфортных условий для учителей. В регионе строятся новые школы, проводятся ремонты, обновляются школьные дворы. Всё это делается для того, чтобы ваш труд был максимально эффективным. Чтобы вам было легче достучаться до сердец молодых людей и пробудить в них интерес к знаниям.



Тем, кто только начинает свой профессиональный путь в школах, я хочу пожелать не бояться пробовать новое и двигаться вперёд. Ветеранам отрасли — низкий поклон за годы, которые вы посвятили детям. С праздником, дорогие наши учителя!» — сказал Владимир Солодов.



