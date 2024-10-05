Ирина Яровая поздравила учителей Камчатки с праздником

«Уважаемые педагоги Камчатки, дорогие учителя!



Вы являетесь гордостью нашего родного Камчатского края. Вы именно те удивительные люди, которые открывают дорогу во взрослую жизнь, в большой профессиональный мир юношам и девушкам, мальчишкам и девчонкам нашего Камчатского края. Система камчатского образования всегда отличалась особым качеством, особым вниманием, душевностью и теплотой. Поэтому всегда бесконечно рада тому, когда удается решать задачи, которые ставите вы. Строительство новых школ, открытие Сеченовского Предуниверсария, целевой набор выпускников, которых вы готовите во взрослую, большую жизнь. Это то, что дало возможность не только ребятам Камчатки, а позволило мне найти решение для всей нашей большой страны», - сказала Ирина Яровая.



Напомним, Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи, и образованию. Парламентарий не только автор закона о целевой подготовке кадров, который вступил в силу 1 мая 2024 года. Благодаря Ирине Яровой в 2022 году на Камчатке на базе школы № 33 в краевой столице был открыт Сеченовский Предуниверсарий. Также Ирина Яровая оказала помощь в получении средств на строительство корпуса школы №40 в Петропавловске-Камчатском и корпуса школы №1 им. Ломоносова в Елизове.



«Очень рада тому, что вместе с вами мы решали большую серьезную задачу снижения административной нагрузки на педагогов, - обратилась к учителям Ирина Яровая. - И в этом вопросе мы еще обязательно примем дополнительные решения по качеству учебников, по образовательным стандартам, по возможности использовать общие программы, снимая дополнительную нагрузку на вас».



Напомним, речь о принятых, благодаря Ирине Яровой, в 2021 году поправках в федеральное законодательство, которые позволили учителям отказаться от разработки собственных учебных планов и программ, воспользовавшись общими, разработанными на федеральном уровне. Тогда же, кроме снижения нагрузки на учителей, парламентарий на федеральном уровне инициировала оценку влияния учебных программ на детское здоровье.



«Понимая, что сегодня каждый из вас смотрит в будущее вместе со своими учениками, мы точно знаем, что система координат национальной безопасности нашей большой страны - качество школьной системы образования, внимание к вам - учителям. Поэтому все силы буду прилагать к тому, чтобы во взаимодействии с вами и далее продолжать успешное решение задач, которые позволят каждому учителю Камчатского края и нашей большой страны действовать в логике общего созидания, доброты и взаимопонимания, мира, счастья, успеха.



И, конечно, я думаю, что вместе с вами мы обязательно пожелаем общей большой Победы тем ребятам, которые сегодня защищают нашу Родину. Это и ваши ученики, те, кто всем сердцем любит нашу Родину. Пусть все самое лучшее обязательно сбудется», - заключила Ирина Яровая.