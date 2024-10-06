Книги о подвигах героев СВО получил фонд Защитники Отечества на Камчатке

Недавно в региональный филиал организации «Защитники Отечества» поступили книги второго сборника рассказов участников специальной военной операции, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 6 октября.



Сборник был издан при поддержке государственного фонда и под редакцией известного писателя Захара Прилепина. В книгу «Нет уз святее товарищества» вошли 43 истории, которые были отобраны сотрудниками общероссийского фонда.



«В ближайшее время сотрудники филиала проведут презентацию второго сборника книги «Нет уз святее товарищества». Несколько экземпляров новой книги будут переданы в библиотеки и музеи Камчатского края», —рассказали в региональном отделении ФЗО.



Первый сборник «Жизнь за други своя» стал лауреатом премии «Книга года — 2024». Из 47 книг, попавших в шорт-лист, были выбраны 11 победителей. Сборник «Жизнь за други своя» выиграл в номинации «Герой нашего времени».