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  4. Игра на все времена и для любого возраста — настольный теннис

Игра на все времена и для любого возраста — настольный теннис

15:50
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Игра на все времена и для любого возраста — настольный теннис

Настольный теннис — это спортивная игра, которая незаслуженно игнорируется людьми старшего возраста, хотя она может стать отличной альтернативой более травмоопасным видам спорта, рассказали ИА «Камчатка» в центре медицинской профилактики.

Эта игра с мячом развивает координацию движений, скорость реакции, внимание и аналитические способности. Постоянное отслеживание мяча тренирует зрение. Необходимость сохранять сосредоточенность и концентрацию внимания помогает контролировать эмоции.

Настольный теннис также полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения дыхания и укрепления опорно-двигательного аппарата.

Несмотря на то, что игра кажется лёгкой, не стоит забывать, что это всё-таки спорт. Поэтому в начале занятий важно не перегружать себя и постепенно увеличивать длительность непрерывной игры.

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