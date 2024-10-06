Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Семинар для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, состоялся в Петропавловске-Камчатском

Семинар для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, состоялся в Петропавловске-Камчатском

16:10
38
Семинар для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, состоялся в Петропавловске-Камчатском

В Молодёжном центре состоялся уникальный семинар для родителей с Камчатки, воспитывающих детей с особенностями развития, сообщили ИА «Камчатка» организаторы мероприятия.
Семинар на тему «Коррекция нежелательного поведения» провела Александра Гучева, аналитик и супервизор из Москвы. Родителям были предоставлены поведенческие техники и инструменты для работы с детьми и их окружением как в домашних условиях, так и в социальной среде.
Кроме того, на мероприятии были затронуты и другие важные темы:

  • пищевое поведение;
  • половое созревание;
  • агрессивное поведение.

Александра вручила родителям сертификаты о прохождении семинара и напомнила о возможности связаться с ней через её страницу в социальной сети ВКонтакте.

«Запись 9 международной конференции "наука и практика прикладного анализа поведения" в этом году бесплатно можно посмотреть! Надо зарегистрироваться по этой ссылке и получить доступ к записи докладов (https://aba-kurs.com/services/course/60014/)» — отметила Александра Гучева.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «РК Камчатка — Территория Развития» при поддержке Президентского гранта.
Подобные семинары в рамках проекта будут проводиться и в дальнейшем, и они останутся бесплатными, сообщили в городском молодёжном центре.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Митинг, посвящённый 106-й годовщине со дня основания прославленного воинского подразделения, состоялся в Петропавловске-Камчатском
На отремонтированном участке дороги на улице Степной в Петропавловске нанесут разметку
Мурал о подвиге Петропавловского гарнизона украсил столицу Камчатки
Дети рисуют светофор: дошколята Петропавловска-Камчатского изучали ПДД через творчество
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.