Семинар для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, состоялся в Петропавловске-Камчатском

В Молодёжном центре состоялся уникальный семинар для родителей с Камчатки, воспитывающих детей с особенностями развития, сообщили ИА «Камчатка» организаторы мероприятия.

Семинар на тему «Коррекция нежелательного поведения» провела Александра Гучева, аналитик и супервизор из Москвы. Родителям были предоставлены поведенческие техники и инструменты для работы с детьми и их окружением как в домашних условиях, так и в социальной среде.

Кроме того, на мероприятии были затронуты и другие важные темы:

пищевое поведение;

половое созревание;

агрессивное поведение.

Александра вручила родителям сертификаты о прохождении семинара и напомнила о возможности связаться с ней через её страницу в социальной сети ВКонтакте.



«Запись 9 международной конференции "наука и практика прикладного анализа поведения" в этом году бесплатно можно посмотреть! Надо зарегистрироваться по этой ссылке и получить доступ к записи докладов (https://aba-kurs.com/services/course/60014/)» — отметила Александра Гучева.



Мероприятие было организовано в рамках проекта «РК Камчатка — Территория Развития» при поддержке Президентского гранта.

Подобные семинары в рамках проекта будут проводиться и в дальнейшем, и они останутся бесплатными, сообщили в городском молодёжном центре.