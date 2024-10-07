Владимир Солодов поручил установить искусственные неровности на дороге рядом с детским садом в столице Камчатки

Жители улицы Индустриальной в Петропавловске-Камчатском обеспокоены безопасностью детей, которые ходят в детский сад № 26 «Ручеёк», сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на краевую администрацию. Автомобили на высокой скорости объезжают пробку, создавая аварийные ситуации.

«Мы боимся, что наши дети могут попасть под машину, когда мы ведём их в садик. Мы думаем, что установка «лежачих полицейских» поможет решить эту проблему», — рассказали жительницы улицы.

Кроме того, горожане предложили использовать в качестве зимней парковки пустырь, который находится позади дома № 9 по улице Индустриальной. Для этого необходимо включить эту территорию в график уборки.

«Я полностью поддерживаю установку искусственных неровностей у детского сада. Я дам распоряжение главе города подготовить необходимые документы, и мы начнём работы в ближайшее время. Это не решит проблему полностью, но значительно снизит скорость движения рядом с детским садом. Что касается уборки территории, я попрошу главу ПКГО уделить внимание этой зоне — пусть он заедет туда и предоставит информацию о том, что и когда можно сделать», — сказал губернатор Владимир Солодов.

Чтобы записаться на личный приём к руководителям органов исполнительной власти Камчатского края, в правительство региона или к главе Петропавловска-Камчатского, можно воспользоваться сервисом «Единая электронная приёмная» на сайте правительства.

Также можно записаться на личный приём через единую приёмную, которая находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, дом 1.

Обращения принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу — с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45. Также можно отправить обращение по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, площадь Ленина, дом 1, или по электронной почте 41region@kamgov.ru.