С 1 декабря в Камчатском крае вырастет зарплата работников бюджетных организаций

С 1 декабря на 5,1% будет индексирована заработная плата всех работников бюджетной сферы, об этом в прямом эфире сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак прокомментировала на совещании эту тему.

«Индексация оплаты труда коснётся порядка 30 тысяч работников. Это краевые и муниципальные учреждения. Среди них педагоги, врачи, работники культуры, спорта, социальные работники. На данные цели планируется направить порядка 1,8 миллиарда рублей из краевого бюджета. С 1 января также растет уровень минимального размера оплаты труда на 16,6%», – сказано в ее сообщении.

По России МРОТ составит 22 440 рублей, а в Камчатском крае, с учетом коэффициентов, не ниже 58 344 рублей, в Корякском округе эта сумма составит 62 832 рубля, в Алеутском – 67 320 рублей.