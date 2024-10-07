В России проводится неделя сохранения психического здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации инициировало проведение недели, посвящённой вопросам психического здоровья, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.

Психическое здоровье — это не только отсутствие болезненных расстройств, но и состояние благополучия, которое позволяет человеку успешно противостоять стрессу и эффективно работать.



Специалисты считают, что человек может самостоятельно улучшить своё физическое и психическое здоровье, используя простые методы: отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового питания, заниматься физической активностью, поддерживать водный баланс и развивать позитивное мышление.



Однако в некоторых случаях самостоятельное улучшение психического здоровья может быть затруднительным, и в таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту — психотерапевту.