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  4. В России проводится неделя сохранения психического здоровья

В России проводится неделя сохранения психического здоровья

14:59
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В России проводится неделя сохранения психического здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации инициировало проведение недели, посвящённой вопросам психического здоровья, сообщили ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.

Психическое здоровье — это не только отсутствие болезненных расстройств, но и состояние благополучия, которое позволяет человеку успешно противостоять стрессу и эффективно работать.

Специалисты считают, что человек может самостоятельно улучшить своё физическое и психическое здоровье, используя простые методы: отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового питания, заниматься физической активностью, поддерживать водный баланс и развивать позитивное мышление.

Однако в некоторых случаях самостоятельное улучшение психического здоровья может быть затруднительным, и в таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту — психотерапевту. 

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