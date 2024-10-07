Зампредседателя Городской Думы Борис Лесков проведёт личный приём граждан

Депутат по избирательному округу №5 Борис Лесков проведёт личный приём граждан 8 октября, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу Думы ПКГО.

Для того чтобы обратиться к депутату с вопросами, касающимися общественных инициатив или частных проблем, которые входят в компетенцию представительного органа власти, необходимо посетить его кабинет №106 в здании «Службы одного окна» по адресу: улица Ленинградская, 74/1. Время работы: с 16:00 до 18:00.

«Напоминаем, что встречи депутатов с избирателями проходят регулярно по вторникам, во второй и четвёртый день месяца. На этих встречах можно получить консультацию или оставить обращение, которое будет рассмотрено», — сообщили в гордуме.

Записаться на приём можно по телефону 303-100, добавочный 2450 (приёмная Городской Думы ПКГО) или по электронной почте duma@pkgo.ru.