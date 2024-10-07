Алкоголь не побеждает стресс — медики

Врачи рекомендуют избегать употребления алкоголя, когда вы испытываете длительное нервное напряжение или стресс, сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на центр медпрофилактики.

Алкоголь оказывает подавляющее воздействие на нервную систему. На первых порах он вызывает эйфорию и возбуждение, но это лишь признаки ослабления механизмов торможения в центральной нервной системе.

Поэтому важно помнить, что алкоголь не помогает решить проблемы, а только усугубляет негативное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы.



Кроме того, употребление алкоголя может привести к серьёзным последствиям, таким как высокая смертность, заболевания, преступность, травмы, дорожно-транспортные происшествия и бытовое насилие.