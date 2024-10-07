Ирина Яровая выступает за жёсткие стандарты качества для продуктов, которые закупаются в детские учреждения

«Мы настаиваем на установлении прямого требования по качеству закупаемых продуктов и системы особого контроля за пищеблоками детских учреждений», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, комментируя информацию об отравлении детей в спортивном лицее Якутии.

«В июне мною было направлено обращение на имя Председателя Правительства РФ и была инициирована разработка постановления по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов. По нашей инициативе под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в начале июля была создана рабочая группа для оперативной разработки данного документа. Мы предлагаем механизм профилактических проверок»,— напомнила вице-спикер ГД.

«Вопрос организации питания детей в школах, детских садах, лагерях - это вопрос здоровья и безопасности детей по всей стране. И случаев отравления детей быть не должно. Мною в 2019 году были внесены поправки в закон, дающие Роспотребнадзору право внеплановых проверок именно для контроля качества питания в детских учреждениях. Однако позже был введён мораторий на их применение. Очевидно, что нормы контроля должны быть восстановлены», — считает вице-спикер.

«Уверена, что профилактические проверки введённые с мая 2024 должны иметь не рекомендательный, а обязательный по результатам характер», — подчеркнула Ирина Яровая.