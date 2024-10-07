В Камчатском крае за последнюю неделю было зарегистрировано более 50 случаев появления медведей вблизи населённых пунктов

Глава региона на сегодняшнем оперативном совещании отметил, что ситуация с медведями является чрезвычайной и никогда ранее на полуострове не наблюдалось такого количества выходов хищников к людям, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на правительства региона.

Сейчас межведомственные группы быстрого реагирования созданы во всех сельских и городских поселениях края. Чаще всего медведи выходят к людям на территории дачных посёлков и в отдалённых районах краевой столицы. При этом за неделю количество таких случаев снизилось.

«Мы должны найти баланс в решении этой проблемы. С одной стороны, необходимо вернуть хищников в их естественную среду обитания. С другой стороны, приоритетом является безопасность жителей, и в случае угрозы необходимо принимать все необходимые меры. Хочу дать дополнительные указания. Во-первых, увеличение количества групп реагирования уже дало положительный результат. Мы не должны останавливаться на достигнутом: если необходимо увеличить количество групп реагирования, давайте сделаем это. Оперативность и обратная связь с жителями — залог обеспечения безопасности. Во-вторых, необходимо проанализировать работу охотников. В-третьих, я прошу в зимний период запланировать мониторинг численности медведей в центральной части Камчатки. Это позволит нам иметь фактические данные, на которые мы сможем опираться при планировании работы в следующем году для обеспечения безопасности наших граждан», — сказал губернатор.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский рассказал о текущей ситуации с появлением хищников в регионе. За последнюю неделю было зарегистрировано 56 случаев, что на 20 меньше, чем за предыдущую неделю.

«В настоящее время у нас созданы межведомственные группы быстрого реагирования. В связи с наибольшим количеством обращений на территории ПКГО дополнительно создано семь групп реагирования. Они разделены на сектора для оперативной реакции на запросы граждан. Информация о появлении хищников в черте города поступает к охотникам в течение двух минут. Такая работа организована в городе Елизово и прилегающих посёлках, а также в Авачинской агломерации, где расположены садоводческие товарищества.

В качестве превентивной меры Министерство лесного хозяйства Камчатского края провело совещание с охотпользователями, чьи угодья находятся вблизи населённых пунктов. Были изданы приказы и выданы разрешения на регулирование численности медведей, что позволит минимизировать их появление в населённых пунктах», — сообщил Роман Василевский.

Заместитель председателя правительства также отметил, что более эффективно проводить вынужденную охоту не в городе, а в охотничьих угодьях, расположенных рядом с населёнными пунктами. По его словам, тенденция появления хищников рядом с людьми идёт на спад, а граждане более оперативно сообщают о таких случаях в соответствующие службы.

Всего за этот год было зарегистрировано более 600 случаев появления медведей в населённых пунктах Камчатского края.